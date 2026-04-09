فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

دستگیری 21 مزدور شبکه تروریستی اینترنشنال در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و بازداشت 21 نفر از افرادی که با شبکه تروریستی اینترنشنال در ارتباط بوده و از اماکن حساس استان برای این شبکه پیام ارسال می‌کردند خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی، مأموران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات این فرماندهی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی، 21 نفر از وطن فروشان و عوامل خود فروخته که به عنوان مزدور دشمن، اطلاعات و تصاویری از اماکن نظامی،انتظامی و حساس استان را برای شبکه تروریستی اینترنشنال ارسال می‌کردند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: این افراد با سوء استفاده از شرایط جنگی کشور اقدام به جمع آوری تصاویر،اطلاعات و مختصات اماکن حساس استان کرده و آنها را از طریق شبکه های اجتماعی برای شبکه اینترنشنال بازوی رسانه ای صهیونیست ها ارسال می کردند. 

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: شهروندان در این ایام نسبت به فعالیت پیاده نظام دشمن بی تفاوت نبوده و در صورت مشاهده هرگونه تحرک و فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره‌های 110، 113 یا 114 به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.

