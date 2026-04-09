به گزارش ایلنا از کرمانشاه، عباداله کنجوریان در حاشیه بازدید از واحدهای مسکونی خسارت دیده از جنگ، بیان کرد: پس از وقوع حادثه و خسارت به تعدادی از واحدهای مسکونی شهر صحنه، تیم‌های ارزیاب از ساعات ابتدایی وارد عمل شدند و بررسی میدانی، ثبت خسارات و برنامه‌ریزی برای جبران آن فوراً در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار صحنه توضیح داد: با پیگیری فرمانداری و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و شهرستان صحنه، عملیات کارشناسی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت انجام شد و واحدهای تعمیری نوع یک پس از تکمیل پرونده‌ها به بانک عامل معرفی شدند.

وی گفت: پرونده این واحدها به بانک مسکن ارسال شده و روند پرداخت تسهیلات و مبالغ ودیعه مسکن برای خانوارهای خسارت‌دیده هم‌اکنون در حال انجام است و مبالغ مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

کنجوریان با تاکید بر اولویت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده افزود: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند جبران خسارات با دقت و سرعت لازم دنبال شود تا مشکلات اسکان و معیشت این خانوارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی همچنین از همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراحل ارزیابی و پیگیری پرونده‌ها قدردانی کرد و گفت: مدیریت شهرستان صحنه به همراه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، رسیدگی به واحدهای خسارت‌دیده و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده را تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داد.

طبق اطلاعیه بانک مسکن، سقف تسهیلات پرداختی برای واحدهای خسارت‌دیده سه میلیارد ریال در روستاها، چهار میلیارد ریال در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۶ میلیارد ریال در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و هفت میلیارد ریال در مراکز استان‌ها (به‌جز کلانشهرها) تعیین شده است. مدت بازپرداخت این تسهیلات برای واحدهای تعمیری حداکثر ۱۲ ماه و برای واحدهای نیازمند احداث یا مقاوم‌سازی حداکثر ۲۴ ماه است و پرداخت آن به‌صورت یکجا در پایان دوره انجام می‌شود.

انتهای پیام/