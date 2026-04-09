خسارت یکونیممیلیاردی به زیرساختهای فرهنگی کرمانشاه در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، اعلام کرد که بر اثر حملات اخیر و آسیبهای واردشده به برخی مراکز فرهنگی و هنری استان، حدود یکونیممیلیارد ریال خسارت به زیرساختها وارد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با تشریح اثرگذاری حوادث اخیر بر زیرساختهای فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد چندین مرکز فرهنگی و هنری در سطح شهر و شهرستانها با آسیبهایی از جمله شکست شیشهها، تخریب بخشی از تجهیزات، ایجاد ترکهای ساختاری و آسیبهای ناشی از موج انفجار روبهرو شدهاند.
وی افزود: ارزیابیهای مقدماتی رقم خسارت را حدود یکونیممیلیارد ریال برآورد کرد که این رقم ممکن است پس از تکمیل بررسیها تغییر کند.
تیموری در ادامه توضیح داد :از میان تمامی ادارههای تابعه، تنها یک اداره در مناطق مرزی استان دچار تخریب محسوس شده است؛ اما با تلاش نیروهای پشتیبانی و هماهنگیهای انجامشده، روند ارائه خدمات فرهنگی در سایر واحدها بدون وقفه ادامه دارد.
وی گفت: گروههای کارشناسی در حال بررسی دقیقتر میزان خسارت و تعیین اولویتهای بازسازی هستند تا برنامهای مرحلهبهمرحله برای ترمیم سریع مراکز آسیبدیده تدوین شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه همچنین از اتخاذ تدابیر فوری برای تأمین امنیت و پایداری بناهای فرهنگی خبر داد و افزود گزارش کاملتری از نحوه جبران خسارتها، جدول زمانبندی بازسازی و نیازهای حمایتی پس از جمعبندی نهایی منتشر خواهد شد.