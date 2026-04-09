خسارت یک‌ونیم‌میلیاردی به زیرساخت‌های فرهنگی کرمانشاه در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، اعلام کرد که بر اثر حملات اخیر و آسیب‌های واردشده به برخی مراکز فرهنگی و هنری استان، حدود یک‌ونیم‌میلیارد ریال خسارت به زیرساخت‌ها وارد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با تشریح  اثرگذاری حوادث اخیر بر زیرساخت‌های فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد چندین مرکز فرهنگی و هنری در سطح شهر و شهرستان‌ها با آسیب‌هایی از جمله شکست شیشه‌ها، تخریب بخشی از تجهیزات، ایجاد ترک‌های ساختاری و آسیب‌های ناشی از موج انفجار روبه‌رو شده‌اند.

وی افزود: ارزیابی‌های مقدماتی رقم خسارت را حدود یک‌ونیم‌میلیارد ریال برآورد کرد که  این رقم ممکن است پس از تکمیل بررسی‌ها تغییر کند.

تیموری در ادامه توضیح داد :از میان تمامی اداره‌های تابعه، تنها یک اداره در مناطق مرزی استان دچار تخریب محسوس شده است؛ اما با تلاش نیروهای پشتیبانی و هماهنگی‌های انجام‌شده، روند ارائه خدمات فرهنگی در سایر واحدها بدون وقفه ادامه دارد.

وی گفت: گروه‌های کارشناسی در حال بررسی دقیق‌تر میزان خسارت و تعیین اولویت‌های بازسازی هستند تا برنامه‌ای مرحله‌به‌مرحله برای ترمیم سریع مراکز آسیب‌دیده تدوین شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه همچنین از اتخاذ تدابیر فوری برای تأمین امنیت و پایداری بناهای فرهنگی خبر داد و افزود گزارش کامل‌تری از نحوه جبران خسارت‌ها، جدول زمان‌بندی بازسازی و نیازهای حمایتی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
