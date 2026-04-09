هشدار بارش برف و تگرگ در ارتفاعات آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این وضعیت جوی، افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا روز دوشنبه هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه روزهای شنبه و یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: فعالیت این سامانه موجب افزایش ابر، غرش آذرخش، وزش باد گاهی به نسبت شدید، کاهش دید افقی و مه گرفتگی و در نیمه جنوبی استان خیزش یا نفوذ گرد و خاک می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از رانندگان و مسافران خواست طی این بازه زمانی از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه های استان خودداری کنند و در صورت ضرورت خودروهای خود را به تجهیزات و پوشاک زمستانی مجهز کنند.

اصغرزاده، ادامه داد: طی امروز و فردا نیز گذر امواج تراز میانی جو موجب بارش های پراکنده در استان می شود و حداقل دمای هوا نیز از فردا ۲ تا سه درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرهای خواجه، هریس و تیکمه داش با حداقل دمای یک درجه سانتی گراد سردترین و خداآفرین با حداکثر دمای ۲۶ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به چهار درجه و در گرمترین زمان به ۱۶ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

اصغرزاده، افزود: دمای فعلی (۱۰ صبح) تبریز ۱۲ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش یافته است.

انتهای پیام/