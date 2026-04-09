به گزارش ایلنا از البرز، علی دیوسالار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز با اشاره به پایان ارزیابی واحدهای خسارت دیده در جنگ اظهار کرد: از شروع حملات دشمن تا پایان ۱۷ فروردین ماه جاری، ارزیابی میزان خسارات وارده به ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی و تجاری به اتمام رسید.

دیوسالار افزود: همچنین با توجه به ادامه حملات دشمن، بامداد ۱۸ فروردین ماه تعداد دیگری از واحدهای مسکونی در عظیمیه کرج دچار خسارت شد که ارزیابی خسارات آنها نیز در دست بررسی است.

وی بیان کرد: کمیته‌های ارزیابی از یازدهم اسفند ۱۴۰۴ فعالیت خود را در قالب ۲ تیم ۳۵ نفره آغاز کردند و طی بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۷ فروردین، خسارات وارد شده به سه هزارو۳۳۷ واحد مسکونی و حدود ۵۰۰ واحد تجاری ثبت و طبقه‌بندی شد.

به گفته وی، خسارات در سه سطح «تخریب کامل»، «آسیب سازه‌ای قابل مرمت» و «آسیب جزیی» دسته‌بندی شده است.

دیوسالار با اشاره به شناسایی ۱۶۰۰ واحد دارای خسارت جزیی افزود: عملیات مرمت این واحدها همزمان با ارزیابی‌ها آغاز شد و تاکنون ۹۰۰ واحد، معادل ۶۰ درصد، تکمیل شده است.

وی میزان خسارت در شهرستان‌های کرج و فردیس را بیش از سایر مناطق عنوان کرد و گفت: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۲۱۷۳ واحد معادل ۵۶ درصد مربوط به شهرستان کرج است. در مجموع، خسارات در حدود ۳۰ محله و منطقه روستایی در ۶ شهرستان گزارش شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز همچنین از تخصیص ۶ میلیارد ریال وام ودیعه مسکن برای خانوارهای فاقد سرپناه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۵ خانوار این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، طبق مصوبه هیات دولت، مسوولیت بازسازی و مرمت در کلانشهرها بر عهده شهرداری‌هاست و برای ساکنان واحدهای دچار تخریب کامل نیز اسکان موقت فراهم شده است.

وی افزود: گروه‌های جهادی نیز در عملیات مرمت، به‌ویژه در نصب شیشه‌ها، مشارکت فعال دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز گفت : برای ساکنان واحدهای آسیب دیده کلی تسهیلات بانکی تا ۶ میلیارد ریال جهت اسکان نیز اختصاص یافته است.

انتهای پیام/