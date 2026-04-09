معاون عمرانی استاندار قزوین:
تصمیمات کمیسیون ماده ۵ بر کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه کمیسیون ماده ۵ استان امروز با ریاست جواد حقلطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیران دستگاههای مرتبط در سالن جلسات ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد.
در این نشست مجموعهای از طرحها و درخواستهای مرتبط با موضوعات شهرسازی، کاربری اراضی و اصلاحات مورد نیاز در اسناد توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور عمرانی استانداری در این نشست با اشاره به رسالت اصلی کمیسیون ماده ۵ تأکید کرد: این کمیسیون نقش مؤثری در تنظیم و ساماندهی طرحهای توسعه شهری دارد و تصمیمهای آن میتواند بر کیفیت زندگی شهروندان و تعادلبخشی توسعه کالبدی شهرها اثرگذار باشد.
حقلطفی اضافه کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، رعایت اصول فنی و توجه به ظرفیتهای واقعی شهر از پیشنیازهای ضروری برای تصویب طرحهای کارآمد است.
در پایان این نشست برخی از طرحهای پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت و برای سایر موارد نیز تصمیم بر این شد که بررسیهای تخصصی بیشتری انجام شود.