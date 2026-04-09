خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
معاون عمرانی استاندار قزوین:

تصمیمات کمیسیون ماده ۵ بر کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است

کد خبر : 1771376
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به رسالت اصلی کمیسیون ماده ۵، تأکید کرد : این کمیسیون نقش مؤثری در تنظیم و ساماندهی طرح‌های توسعه شهری دارد و تصمیم‌های آن می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان و تعادل‌بخشی توسعه کالبدی شهرها اثرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  جلسه کمیسیون ماده ۵ استان امروز با ریاست جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین  و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیران دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد. 

در این نشست مجموعه‌ای از طرح‌ها و درخواست‌های مرتبط با موضوعات شهرسازی، کاربری اراضی و اصلاحات مورد نیاز در اسناد توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور عمرانی استانداری در این نشست با اشاره به رسالت اصلی کمیسیون ماده ۵ تأکید کرد: این کمیسیون نقش مؤثری در تنظیم و ساماندهی طرح‌های توسعه شهری دارد و تصمیم‌های آن می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان و تعادل‌بخشی توسعه کالبدی شهرها اثرگذار باشد.

حق‌لطفی اضافه کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، رعایت اصول فنی و توجه به ظرفیت‌های واقعی شهر از پیش‌نیازهای ضروری برای تصویب طرح‌های کارآمد است.

در پایان این نشست برخی از طرح‌های پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت و برای سایر موارد نیز تصمیم بر این شد که بررسی‌های تخصصی بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار