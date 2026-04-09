ضربه پلیس مازندران به محتکران؛ کشف ۳۶ تن برنج در انبار بابلسر

جانشین انتظامی مازندران از کشف ۳۶ تن برنج احتکاری به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان بابلسر خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج‌های احتکاری را در شهرستان بابلسر شناسایی کنند.

جانشین انتظامی مازندران ادامه داد: در بازرسی از این انبار، مقدار ۳۶ تن برنج کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این اقلام در خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد و در سامانه مربوطه نیز ثبت نشده بود.

سرهنگ کلاگر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش برنج‌های کشف‌شده ۱۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنج‌های مکشوفه با هماهنگی مقام قضایی تحویل نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار گرفت تا طبق ضوابط قانونی در شبکه توزیع قرار گیرد.

