ضربه پلیس مازندران به محتکران؛ کشف ۳۶ تن برنج در انبار بابلسر

به گزارش ایلنا؛ سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج‌های احتکاری را در شهرستان بابلسر شناسایی کنند.

جانشین انتظامی مازندران ادامه داد: در بازرسی از این انبار، مقدار ۳۶ تن برنج کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این اقلام در خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد و در سامانه مربوطه نیز ثبت نشده بود.

سرهنگ کلاگر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش برنج‌های کشف‌شده ۱۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنج‌های مکشوفه با هماهنگی مقام قضایی تحویل نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار گرفت تا طبق ضوابط قانونی در شبکه توزیع قرار گیرد.

