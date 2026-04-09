خدیجه جشن پرور فرماندار شهرستان روانسر به ایلنا گفت: در پی خسارات ناشی از حملات هوایی اخیر به شهرستان روانسر، روند تشکیل پرونده برای جبران خسارات شهروندان با جدیت دنبال می‌شود. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان، «از مجموع پرونده‌های وارده، ۴۰۰ مورد مربوط به خسارات وارده مانند شیشه بوده و ۳۵۶ پرونده نیز جهت بررسی و اقدام برای پرداخت به مرکز استان ارسال شده است.» وی با تأکید بر پیشتازی روانسر در این زمینه، افزود: «شهرستان روانسر در اولویت رسیدگی و ارسال پرونده‌ها به استان قرار دارد و از شهرستان کرمانشاه نیز جلوتر هستیم.»

این مقام مسئول همچنین از آسیب دیدن ۲۶۰ دستگاه خودرو در جریان این حملات خبر داد و پیگیری‌ها برای جبران این خسارات را در دستور کار دانست.

پل ورودی شهر روانسر که در اثر بمباران رژیم صهیونیستی و آمریکا تخریب شده بود، اکنون در اولویت بازسازی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد : «پیمانکار این پروژه مشخص شده و عملیات بازسازی به زودی آغاز خواهد شد.» این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تخریب این پل، دسترسی‌ها و تردد در منطقه را با مشکلاتی مواجه کرده است.

پیگیری‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر از روند پرداخت خسارات و زمان‌بندی دقیق بازسازی پل ورودی ادامه دارد.

