رئیس اورژانس استان خبر داد:

مسموم شدن 5 نفر با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان تفت استان یزد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از شهرستان‌های استان اشاره کرده و گفت: 5 نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در منطقه نیر شهرستان تفت دچار مسمومیت شدند.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: پس از دریافت تماس با سامانه 115 مبنی بر مسمومیت 5 نفر در منطقه نیر شهرستان تفت با گاز مونوکسیدکربن، بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. مسمومان این حادثه توسط کدهای امدادی اورژانس 115 جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی به مهمترین ویژگی‌های گاز مونوکسیدکربن که سبب می‌شود این گاز خطرآفرین باشد اشاره کرده و ادامه داد: گاز مونوکسیدکربن بی‌بو و بی‌رنگ است که استنشاق آن سبب مسمومیت و حتی مرگ می‌شود. همین ویژگی باعث می‌شود افراد متوجه خطر نشوند تا زمانی که علائم جدی بروز کند.

