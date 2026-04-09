مسموم شدن 5 نفر با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان تفت استان یزد

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: پس از دریافت تماس با سامانه 115 مبنی بر مسمومیت 5 نفر در منطقه نیر شهرستان تفت با گاز مونوکسیدکربن، بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. مسمومان این حادثه توسط کدهای امدادی اورژانس 115 جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی به مهمترین ویژگی‌های گاز مونوکسیدکربن که سبب می‌شود این گاز خطرآفرین باشد اشاره کرده و ادامه داد: گاز مونوکسیدکربن بی‌بو و بی‌رنگ است که استنشاق آن سبب مسمومیت و حتی مرگ می‌شود. همین ویژگی باعث می‌شود افراد متوجه خطر نشوند تا زمانی که علائم جدی بروز کند.

