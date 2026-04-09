اجتماع مردم ارومیه در اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم و اجتماع عظیم اربعین رهبر شهید امت با حضور گسترده و پرشور مردم ارومیه در مسیر میدان ولایت تا میدان انقلاب برگزار شد.

در این برنامه که با مشارکت اقشار مختلف مردم همراه بود، جمعی از مسئولین استانی و شهری از جمله استاندار آذربایجان غربی ،رییس کل دادگستری،امام جمعه ارومیه و نمایندگان ارومیه در مجلس نیز حضور داشتند.

این اجتماع معنوی با اجرای آیین‌های سوگواری، مداحی و شعارهای مرگ بر آمریکا،مرگ بر اسرائیل و مرگ بر وطن فروش بر همراه بود و مردم یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای وطن را گرامی داشتند.

