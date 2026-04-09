دستگیری ۱۲ نفر از مزدوران دشمن در خوزستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس از دستگیری ۱۲ نفر از مزدوران و عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مرکز اطلاعرسانی پلیس، اعلام کرد: به دنبال شناسایی و دستگیری عوامل دشمن، ماموران انتظامی با تلاش اطلاعاتی گسترده ۱۲ نفر از افرادی که با دشمنان صهیونیستی و آمریکا در ارتباط بودند را شناسایی و با هماهنگی قضائی در چند عملیات هماهنگ و منسجم آنان را دستگیر کردند.
این افراد با برنامهریزی قبلی و هدایت مستقیم سرپلهای دشمن، اقدام به تماس تلفنی و ارسال تصاویر به تیم رسانهای معاندین میکردند.
تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل و شبکههای پشتیبان همچنان ادامه دارد.