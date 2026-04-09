پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان

کد خبر : 1771334
امروز نفوذ و فعالیت سامانه‌ای بارشی در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در آسمان استان افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط استان رگبار بهاره باران و رعد و برق با احتمال تندبادلحظه‌ای و تگرگ پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد: دریا کمی مواج خواهد بود، اما با توجه به ناپایداری جوی در منطقه، افزایش باد و احتمال تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و دریا بویژه در ساعات بعدازظهر و شب متلاطم خواهد شد.

وی گفت: توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: این شرایط ناپایدار جوی و دریایی با شدت و ضعف تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گفت: لازم به ذکر است رگبار‌های بهاری می‌توانند گاه سبب صاعقه شدید و تقویت بارش‌های نقطه‌ای (حجم بارش زیاد در مدت زمان کوتاه) شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه و افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است.

