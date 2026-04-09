خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس آتش نشانی خرم آباد خبر داد؛

غرق‌ شدن مرد ۴۵ ساله در رودخانه سیمره

کد خبر : 1771327
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد از غرق‌شدن مرد ۴۵ ساله در رودخانه سیمره و اعزام غواصان سازمان به این رودخانه خبرداد.

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی رپز پنجشنبه بیستم فروردین ماه در تشریح این حادثه بیان کرد: مرد ۴۵ ساله به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا و بی احتیاطی در رودخانه سیمره شهرستان درب گنبد جان خود را از دست داد که روز چهارشنبه ۱۹ فروررین ۱۴۰۵ در پی درخواست کمک جهت تفحص پیکر شخص غرق شده بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

 وی با اشاره به اینکه جستجو ها همچنان ادامه دارد از همشهریان عزیز خواست توصیه های ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در دریاچه ها، سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار