غرق‌ شدن مرد ۴۵ ساله در رودخانه سیمره

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی رپز پنجشنبه بیستم فروردین ماه در تشریح این حادثه بیان کرد: مرد ۴۵ ساله به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا و بی احتیاطی در رودخانه سیمره شهرستان درب گنبد جان خود را از دست داد که روز چهارشنبه ۱۹ فروررین ۱۴۰۵ در پی درخواست کمک جهت تفحص پیکر شخص غرق شده بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه جستجو ها همچنان ادامه دارد از همشهریان عزیز خواست توصیه های ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در دریاچه ها، سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

