خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تراز دریاچه ارومیه یک متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه یک متر افزایش یافت
کد خبر : 1771322
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، حجت جباری با اشاره به افزایش نسبی مساحت و تراز آب دریاچه ارومیه گفت: با افزایش بارندگی های موثر و برقراری جریانات سطحی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.

وی با اشاره به داده ها و نقشه های هواشناسی در خصوص بارش ها و رهاسازی حق آبه در حوضه آبریز گفت: با نگاه به این داده ها پیش بینی می کنیم که فعلا روند ورود آب به پیکره دریاچه تداوم داشته باشد و تراز آب از مقدار فعلی نیز بالاتر رود.

جباری همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مجدد قایق های موتوری در پارک ملی دریاچه ارومیه، بیان کرد : با افزایش آب،قایق های موتوری دوباره امکان حرکت و فعالیت پیدا کردند که این موضوع موجب تسهیل در تردد محیطبانان به جزایر زیستگاهی دریاچه می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از عموم مردم و به ویژه کشاورزان حوضه آبریز خواست در نحوه و میزان مصرف آب حساسیت بیشتری داشته و مسئولانه تر عمل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار