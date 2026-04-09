تراز دریاچه ارومیه یک متر افزایش یافت

به گزارش ایلنا، حجت جباری با اشاره به افزایش نسبی مساحت و تراز آب دریاچه ارومیه گفت: با افزایش بارندگی های موثر و برقراری جریانات سطحی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.

وی با اشاره به داده ها و نقشه های هواشناسی در خصوص بارش ها و رهاسازی حق آبه در حوضه آبریز گفت: با نگاه به این داده ها پیش بینی می کنیم که فعلا روند ورود آب به پیکره دریاچه تداوم داشته باشد و تراز آب از مقدار فعلی نیز بالاتر رود.