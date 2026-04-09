میزبانی اصفهان از آسیبدیدگان جنگ در ۱۲ مرکز
مسوول کمیته اسکان ستاد بحران شهرداری اصفهان با اشاره به تداوم میزبانی از آسیبدیدگان جنگ در ۱۲ مرکز اقامتی اصفهان، از پیشبینی بودجه برای پرداخت مبلغ رهن یکساله به خانوادههایی خبر داد که منازلشان بهطور کامل تخریب شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، جواد شفیعی روز پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت اسکان شهروندان آسیبدیده از جنگ تحمیلی اظهار داشت: از هفدهم اسفند ماه سال گذشته، مدیریت شهری اصفهان با افتخار میزبان شهروندانی است که به دلیل آسیبهای وارد شده، منازلشان قابل سکونت نیست.
وی با بیان اینکه تا به این لحظه ۲۵۸ خانواده با جمعیت بیش از یک هزار و ۲۰ نفر در مراکز اقامتی پذیرش شدهاند، افزود: ما در مراکز ۱۲ گانه اسکان، تنها به موضوع سرپناه بسنده نکردیم و با همکاری ارگانهایی نظیر بهزیستی و هلالاحمر، تیمهای روانشناسی و مشاوره به صورت منظم در مراکز مستقر هستند و خدماتی از جمله بازی درمانی برای کودکان و مشاوره تحصیلی و خانوادگی را جهت کاهش آلام روحی این عزیزان ارائه میدهند.
مسوول کمیته اسکان شهرداری اصفهان در خصوص برنامههای آتی برای اسکان دائم آسیبدیدگان تصریح کرد: برای منازلی که دچار خسارتهای جزئی (مانند شکستگی شیشه یا آسیب سقف کاذب) شدهاند، پیشبینی میشود بازسازی ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده انجام شود، اما برای افرادی که منازلشان به طور کامل تخریب شده، طرحی در حال نهایی شدن است که بر اساس آن، مبلغی به عنوان ودیعه مسکن (رهن) در اختیارشان قرار میگیرد تا به مدت یک سال در محلی مناسب مستقر شوند تا فرآیند بازسازی منازل اصلیشان به پایان برسد.
وی با تجلیل از روحیه نوع دوستی مردم اصفهان گفت: تاکنون شهروندان اصفهانی بیش از ۸۴ منزل مسکونی خود را (که برخی کاملاً مبله و مجهز است) به صورت رایگان در اختیار ستاد قرار دادهاند.
شفیعی از سایر شهروندانی که منازل خالی یا قابل سکونت دارند دعوت کرد تا از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ یا بخش «برنامه دوام» در برنامه کاربردی اصفهان من، برای واگذاری موقت منازل خود اقدام کنند.
مسوول کمیته اسکان شهرداری اصفهان اضافه کرد: همچنین خیرین میتوانند در زمینه تأمین اقلام ساختمانی نظیر شیشه و خدمات بنایی برای سرعت بخشیدن به ترمیم منازل آسیبدیده مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز اقامتی فعال است و در صورت تکمیل ظرفیت، قراردادهای جدیدی پیشبینی شده تا هیچ محدودیتی برای اسکان شهروندان نداشته باشیم و هدف ما این است که تا زمان رفع خطر کامل و پیروزی نهایی، با حفظ تکریم و احترام، در کنار آسیبدیدگان باشیم.