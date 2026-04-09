احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترلشده در اصفهان و شهر ابریشم
کد خبر : 1771302
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در غرب اصفهان و شهر ابریشم امروز پنجشنبه وجود دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در غرب اصفهان و محدوده شهر ابریشم احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز پنج شنبه ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۹/۳۰ صبح تا حوالی ظهر وجود خواهد داشت.
با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.