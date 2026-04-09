یاد رهبر شهید، شهدای لامرد و میناب در گذر حافظ گرامی داشته شد/ اربعین حماسه در میعادگاه هنر

به گزارش ایلنا، مدیرکل سیاسی‌ـ‌امنیتی استانداری فارس، سال ۱۴۰۴ را «یکی از خاص‌ترین سال‌های عمر ۴۷ ساله انقلاب اسلامی» توصیف کرد و با اشاره به جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان، حوادث دی‌ماه، جراحی اقتصادی و شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، دولتمردان و دانشمندان هسته‌ای، بر ضرورت حفظ «اتحاد و انسجام» به‌عنوان نیاز اصلی امروز ایران تأکید کرد.

سید کمال علوی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در عبور از بحران‌ها و پیروزی در میدان‌های سخت افزود: مردم ثابت کردند که در تمام بزنگاه‌های تاریخی ایستاده‌او ایستادگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر نبود ایستادگی شما و مردم عزیز در آن جنگ دوازده‌روزه، کسی که خودش آغازکننده جنگ بود، تقاضای آتش‌بس را نمی‌داد. امروز، بعد از گذشت چهل روز از این جنگ نابرابر، به‌زعم کارشناسان و مفسرین نظامی و سیاسی، ایران با تمام اتفاقاتی که برش گذشت، پیروز این میدان است.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه شرایط اقتصادی ایران در دوران جنگ و تحریم با برخی کشورهای دیگر، تصریح کرد: خیلی از کشورهایی که شاید نقشی در جنگ رمضان ما نداشتند، بعد از گذشت این ایام، شاهد صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها و نگرانی‌های روانی بودند؛ اما امروز مردم نجیب ایران عزیز اسلامی در جایی احساس کمبودی نکردند؛ نه در تأمین کالاهای اساسی، نه سوخت، نه آرد، نه نان و نه حامل‌های انرژی آب و برق و گاز.

وی تصریح کرد: شاید گرانی و تورم وجود داشته باشد که قطعاً طبیعت جنگ و تحریم و طبیعت ایستادگی در مقابل ظالم همین است.

مدیرکل سیاسی‌ امنیتی استانداری فارس نیاز اصلی کشور پس از جنگ چهل‌روزه را «اتحاد و انسجام» عنوان کرد و با هشدار نسبت به پیامدهای دوگانگی و شکاف اجتماعی اظهار داشت: آنچه که امروز نیاز اصلی ایران عزیز اسلامی بعد از شرایط پیش‌آمده در جنگ ۴۰ روزه است، اتحاد و انسجام است.

علوی اصافه کرد: اگر جایی دشمن احساس کند مردم لحظه‌ای صحنه را خالی بکنند، آن‌جاست که ما ضربه واقعی را خواهیم خورد. ما ابایی از جان دادن و خون دادن برای دفاع از ناموس و شرف و وطن خود نداریم؛ همان‌طوری که رهبر فرزانه انقلاب جان خودش را برای ایران سربلند تقدیم کرد، این آمادگی برای همه ما ایرانیان هست. خدای ناکرده ذره‌ای انشقا، ذره‌ای اختلاف، از بمب‌های سرشکن اسرائیل برای ما و مردم ما و کشور ما مخرب‌تر خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری و حمایت از تصمیمات مدیران ارشد نظام افزود: باید گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب و مدیران ارشد نظام باشیم؛ آنچه را که برای ادامه مسیر تصمیم گرفته‌اند، باید با تمام قوا حمایت و همراهی بکنیم. حمایت قاطع مردم از تصمیم رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و مدیران ارشد نظام، شک نکنید پیروزی پیشِ رو را برای ما در هر شرایطی رقم خواهد زد.

روایت صحیح حماسه‌ ملت ایران، رسالت جامعه فرهنگ و رسانه‌

در این آیین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این ایام و تسلیت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شهدای مدرسه میناب، شهدای لامرد و دیگر شهدای این روزها، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه تأکید کرد.

مهدی رنجبر با قدردانی از تلاش‌های اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در انعکاس رویدادها و حماسه‌های این روزها گفت: رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی در کنار بسیج رسانه و مجموعه‌های فرهنگی، در این ایام نقش مهمی در روایت حقیقت و رساندن اخبار و واقعیت‌ها به مردم ایفا کردند و در خط مقدم «جنگ روایت‌ها» حضور داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای این ایام اظهار داشت: اگر امروز موفقیتی و پیروزی‌ای حاصل شده است، بی‌تردید مدیون خون شهداست و پیروزی نهایی زمانی رقم خواهد خورد که بتوانیم سرمایه ارزشمند اتحاد اجتماعی که در این روزها در میان مردم شکل گرفته است را حفظ و تقویت کنیم.

رنجبر افزود: ایران اسلامی، ایران متحد است و همان‌گونه که خون شهدا و ایستادگی مردم در روزهای سخت، همدلی و اتحاد را در جامعه تقویت کرده است، وظیفه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و معنویت این است که با روایتگری، قصه‌گویی از جنگ و بازگو کردن رشادت‌های دلاورمردانی که جان خود را برای ایران اسلامی فدا کردند، این اتحاد و همبستگی را به جامعه و حتی به جهان منتقل کنند.

گفتمان اجتماعی و اتحاد شاه کلید پیروزی نهایی است

رنجبر گفت‌: پیروزی‌ هایی که تاکنون در جنگ تحمیلی سوم به دست آوردیم مدیون خون شهدا است و گفتمان اجتماعی و اتحاد شاه کلید پیروزی نهایی است اما پیروزی نهایی زمانی اتفاق می افتد که گفتمان اجتماعی حاصل کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: ایران اسلامی خطه‌ای اتحاد است، همان نحوی که ملت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اتحاد خود را به رخ جهانیان کشیدند و اکنون وظیفه اصحاب فرهنگ و رسانه مستند سازی و تولیدات هنری و رسانه ای حول محور انسجام ملی است.

وی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی هنرمندان و اصحاب رسانه در این مراسم، تأکید کرد: روایت صحیح حوادث و ثبت حماسه‌های ملت ایران، رسالتی مهم برای جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور است؛ رسالتی که می‌تواند حافظ وحدت ملی و تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.

در حاشیه این مراسم، هنرمندان هنرمندان با خوشنویسی و کشیدن تمثال رهبر شهید حال و هوای معنوی خاصی به گذر حافظ بخشیده بود.

