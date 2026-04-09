یکی از کارکنان پلیس در پی تیراندازی افراد مسلح در ایرانشهر به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان که روز پنجشنبه نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، آمده است: ساعتی پیش افراد مسلح به سمت یکی از کارکنان پلیس شهرستان ایرانشهر که در حال انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان بود تیراندازی کردند که در پی این حمله، وی به شهادت رسید.

بر اساس اعلام پلیس، تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این سوءقصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/