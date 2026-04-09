یکی از کارکنان پلیس در پی تیراندازی افراد مسلح در ایرانشهر به شهادت رسید
مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تیراندازی افراد مسلح به یکی از کارکنان پلیس در شهرستان ایرانشهر، که در حال تأمین امنیت شهروندان بود منجر به شهادت این مدافع امنیت شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان که روز پنجشنبه نسخهای از آن در اختیار رسانهها قرار گرفت، آمده است: ساعتی پیش افراد مسلح به سمت یکی از کارکنان پلیس شهرستان ایرانشهر که در حال انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان بود تیراندازی کردند که در پی این حمله، وی به شهادت رسید.
بر اساس اعلام پلیس، تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این سوءقصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.