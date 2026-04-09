استمرار تولید گوشت مرغ در بستک با وجود جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، شهرستان بستک استان هرمزگان، با وجود چالش‌های ناشی از شرایط جنگی، شاهد پایداری در تولید گوشت مرغ است. در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه مرغ در سالن‌های پرورش این شهرستان با سنین مختلف در دست تولید قرار دارند.

از این تعداد، ۷۲۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی از زمان آغاز جنگ تحمیلی تاکنون انجام شده است که نشان‌دهنده عزم جدی فعالان این حوزه و حمایت‌های جهاد کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی در شرایط دشوار است.

سعدالله رحمانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک، در این خصوص اظهار داشت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم، ما در شهرستان بستک، با تلاش شبانه‌روزی همکاران و مرغداران عزیز، توانسته‌ایم روند تولید و جوجه‌ریزی را با قوت ادامه دهیم. این میزان تولید، گامی مهم در جهت تضمین خودکفایی و امنیت غذایی منطقه و استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تولید پایدار مرغ در بستک، نه تنها نیازهای منطقه را تأمین می‌کند، بلکه نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش کشاورزی ما در مواجهه با بحران‌هاست.

