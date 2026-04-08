مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خبر داد:
مراجعه 94 هزار بیمار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان مرکزی در نوروز
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به اقدامات انجام شده از سوی این مجموعه در ایام نوروز اشاره کرده و گفت: در ایام تعطیلات نوروزی، 94 هزار و 889 بیمار به مراکز درمانی این استان مراجعه و خدمات دریافت کردند. همچنین 854 بیمار جدید نیز در 3 بیمارستان ملکی استان بستری شدند.
به گزارش ایلنا، علیرضا اسماعیلی افزود: طرح آمادهباش نوروزی واحدهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی از ساعت 8 صبح چهارشنبه 27 اسفند 1404 آغاز و تا 8 صبح شنبه 15 فروردین 1405 ادامه داشت. در این مدت، خدمترسانی در بیمارستانها و درمانگاههای تأمین اجتماعی بهطور بیوقفه انجام شد.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی 94 هزار و 889 بیمار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان مراجعه کردند. همچنین 854 بیمار جدید از خدمات بستری در بیمارستانهای امام خمینی اراک، شهید دکتر چمران ساوه و شازند بهرهمند شدند. مجموع بستریهای روزانه در استان مرکزی نیز به 2452 مورد رسید.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به تعداد عملهای جراحی انجام شده استان در بازه زمانی ایام نوروز اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروزی 281 عمل جراحی در 3 بیمارستان ملکی این استان انجام شد که از این تعداد، 84 عمل به صورت اورژانسی بوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: 3 بیمارستان امام خمینی اراک، چمران ساوه و شازند و همچنین پلیکلینیک شبانهروزی ابنسینای اراک در 3 شیفت به مراجعان خدمت ارائه کردند. 8 درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، خمین، محلات، دلیجان و تفرش در ایام غیرتعطیل نوروزی فعال بودند.
وی از تلاش کادر درمان مجموعه تأمین اجتماعی، بر ادامه خدمترسانی تشخیصی و درمانی به بیمهشدگان قدردانی کرده و بیان داشت: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان و حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، بیمارستانها و درمانگاههای تأمین اجتماعی بدون وقفه بیماران را پذیرش و درمان کردهاند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به شرایط ویژه خدمترسانی در شرایط جنگی اشاره داشته و اضافه کرد: این مجموعه با آمادگی کامل مشغول خدمت به مردم بوده و از ساعات اولیه تجاوز دشمن، تدابیر اجرایی اندیشیده شد. هیچ اختلالی در خدمترسانی ایجاد نشده و برای هر شرایط بحرانی آمادگی کامل داریم.