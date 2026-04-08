نشت گاز شهری و انفجار یک ساختمان 3 طبقه در مشهد / 50 ساختمان آسیب دیده است
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: نشت گاز شهری در یک ساختمان مسکونی منجر به حادثه انفجار و وارد کردن آسیب به بیش از 50 ساختمان مجاور شد. در این حادثه 3 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن نجمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ظهر امروز حادثه انفجار در یک ساختمان 3 طبقه واقع در بلوار توس شهر مشهد به سازمان آتشنشانی شهرداری اعلام شده و در این راستا آتشنشانان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به میزان خسارتهای وارد شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کانون انفجار طبقه مثبت یک این ساختمان بود که در پی آن 4 واحد مسکونی آسیب جدی دیده است. همچنین افزون بر 50 ساختمان اطراف نیز دچار آسیبدیدگی و شکستگی شیشه شدند.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: در این حادثه 3 نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند. حریق مهار شده و عملیات ایمنسازی محل حادثه نیز انجام شده است. علت اصلی انفجار نیز در دست بررسی است.