سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد خبر داد:

نشت گاز شهری و انفجار یک ساختمان 3 طبقه در مشهد / 50 ساختمان آسیب دیده است

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: نشت گاز شهری در یک ساختمان مسکونی منجر به حادثه انفجار و وارد کردن آسیب به بیش از 50 ساختمان مجاور شد. در این حادثه 3 نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن نجمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ظهر امروز حادثه انفجار در یک ساختمان 3 طبقه واقع در بلوار توس شهر مشهد به سازمان آتش‌نشانی شهرداری اعلام شده و در این راستا آتش‌نشانان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به میزان خسارت‌های وارد شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کانون انفجار طبقه مثبت یک این ساختمان بود که در پی آن 4 واحد مسکونی آسیب جدی دیده است. همچنین افزون بر 50 ساختمان اطراف نیز دچار آسیب‌دیدگی و شکستگی شیشه شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: در این حادثه 3 نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند. حریق مهار شده و عملیات ایمن‌سازی محل حادثه نیز انجام شده است. علت اصلی انفجار نیز در دست بررسی است.

