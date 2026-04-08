پیکر سردار شهید مجید خادمی پنجشنبه در شیراز تشییع میشود
ستاد تشییع شهدای اقتدار جنگ تحمیلی سوم در استان فارس امروز چهارشنبه، ۱۹ فروردین با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سردار سرلشکر پاسدار «مجید خادمی»، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و جمعی از شهدای اقتدار استان در روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه ستاد تشییع شهدای اقتدار استان فارس، مراسم وداع و وداع با پیکر مطهر سردار شهید مجید خادمی و سایر شهدای گرانقدر که در جریان نبردهای اخیر به فیض شهادت نائل آمدهاند، روز پنجشنبه، ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته، آیین تشییع پیکرهای مطهر این شهدا راس ساعت ۹:۳۰ صبح فردا از میدان شهدای شیراز آغاز شده و تشییعکنندگان پیکر شهیدان را به سمت بارگاه ملکوتی حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع) مشایعت خواهند کرد.
سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی، ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله فرماندهان ارشدی است که در جریان دفاع از کیان کشور در نبردهای موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ستاد تشییع شهدای اقتدار استان فارس در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شیراز و استان فارس دعوت کرده است تا با حضور پرشور در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای امام امت، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.