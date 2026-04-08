عضو شورای شهر کرج مطرح کرد:

شهرداری کرج حمله به پلB1 را طرح شکایت و پیگیری بین‌المللی کند/عدم پرداخت به موقع سهم دولت دلیل تاخیر افتتاح پل بود

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج خواستار اقدام حقوقی بین‌المللی در خصوص حمله به پل B1 و مطالبه جبران کامل خسارت‌ها شد و گفت که چنانچه وزارت راه و شهرسازی سهم خود را در تکمیل این بزرگراه در زمان خودش پرداخت می‌کرد این پروژه بزرگ به بهره برداری رسیده بود.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص حمله دشمن به پل B1 خواستار پیگرد قانونی کرد و اظهار داشت: شهرداری کرج از آمریکا و اسرائیل بابت حمله به زیر ساخت مدیریت شهری که بعنوان اموال یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و از عوارض و پول شهروندان احداث شده بود و صرفا کاربردی شهری و رفاهی دارد به عنوان جنایت جنگی، شکایت بین المللی در دادگاه‌های مربوطه انجام دهد.

رحیمی افزود: پل B1 بر روی رودخانه بیلقان که محل اتصال آزادراه شهدای البرز به بزرگراه شهید سلیمانی است که با بودجه شهرداری (نهاد عمومی غیر دولتی) و عوارض و اموال شهروندان کرج در حال تکمیل و بهره‌برداری بود، سندی قاطع بر «غیر نظامی بودن» این سازه است.

 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج افزود: طبق ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو(۱۹۷۷) وظیفه شهرداری است در این خصوص اقدام و خسارت وارده را به شهروندان کرجی برگرداند‌. همچنین با توجه به اینکه حمله در روز ۱۳ فروردین (روز طبیعت) انجام شده با استناد به ماده ۵۱(بند۲) پروتکل اول الحاقی، هرگونه اقدام با هدف اشاعه ترس و وحشت میان جمعیت غیر نظامی ممنوع کرده است.

عضو شورای شهر کرج گفت: با توجه به اقدام حمله عمدی به اهداف غیر نظامی، ساختمان های بی دفاع و خسارت به جان و اموال غیر نظامیان و شهروندان عادی، همزمان ضمن اقدام حقوقی بین المللی، خواستار دیه و جراحات و خساراتی  که در مجاورت پلB1 به مردم وارد شده صورت پذیرد.

رحیمی درپایان یادآور شد چنانچه براساس مصوبه هیئت وزیران، دولت (وزارت راه و شهرسازی) سهم خود را در تکمیل این بزرگراه در زمان خودش پرداخت می‌کرد این پروژه بزرگ که جریان ترافیکی چندین استان غربی را تسهیل می‌کرد به بهره برداری رسیده بود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
