به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ در مقیاس امواج درونی (ریشتر) ساعت ۱۲ و ۳۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه، دریای خزر در حوالی شهرستان آستارا (استان گیلان) را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۲۱ کیلومتری زمین و در مختصات ۳۸.۸۵ درجه عرض شمالی و ۴۹.۶ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله به ترتیب شامل آستارا (گیلان) با فاصله ۷۹ کیلومتر، لوندویل (گیلان) با فاصله ۸۷ کیلومتر و حویق (گیلان) با فاصله ۹۹ کیلومتر است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه، اردبیل با فاصله ۱۳۱ کیلومتر و رشت با فاصله ۱۷۵ کیلومتر اعلام شده است.

