گردشگری فارس آماده میزبانی از میهمانان اردیبهشت شیراز

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در نشستی با مسئولان انجمن ها، تشکل‌ها و صنوف بخش خصوصی این حوزه که با حضور معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس برگزار شد، تصریح کرد که بهترین پاسخ به تهدیدها، نمایش پویایی و حیات فرهنگی در پهنه ایران زمین است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس اعلام کرد: تمامی تأسیسات گردشگری استان با حداکثر ظرفیت آماده خدمات‌رسانی هستند و هیچ خللی در برنامه‌های مصوب سال ۱۴۰۵، به‌ویژه بزرگداشت روز ملی سعدی، ایجاد نخواهد شد.

مریدی متعهد شد که مطالباتی نظیر تسهیلات مالیاتی و اعتبارات ویژه برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از لغو موقت برخی تورها را به طور مستقیم پیگیری کند تا پایداری شغلی در زنجیره ارزش گردشگری فارس حفظ شود.

وی با یادآوری شکوه تاریخی شیراز و تقارن آن با بهشت اردیبهشت، از صنوف خواست تا با ارائه خدمات باکیفیت، تصویری روشن و باثبات از «حقانیت و آرامش ایران» به جهانیان مخابره کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس تأکید کرد: ما همان مردمان صبور و میهمان‌نوازی هستیم که در عین صلح‌طلبی، با تکیه بر میراث کهن خود، اجازه نخواهیم داد کوچکترین تردیدی در امنیت و شکوه مرزهای فرهنگی‌مان ایجاد شود.

مریدی، ضمن تقدیر از پایداریِ «غیرتمندانه» فعالان صنف، آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت گردشگری در فروردین ۱۴۰۵ ارائه داد.

وی با اعلام یک خبر عملیاتی خطاب به تمامی تشکل‌ها (هتل‌ها، آژانس‌ها، آموزشگاه‌ها و صنایع‌دستی) گفت: من شخصاً با مدیران عامل بانک‌ها و ستاد تسهیل استان وارد گفتگو شده‌ام. از تمامی فعالانی که وام بانکی دارند و با فشار بازپرداخت مواجهند درخواست می‌کنم در اسرع وقت لیست دقیق بدهی‌های خود را به معاونت گردشگری اعلام کنند. ما به دنبال اخذ تنفس ۶ ماهه تا یک‌ساله برای تمامی اقساط بانکی بخش گردشگری هستیم.

مریدی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی نباید با بروکراسی زمان را تلف کرد، افزود: تیم مدیریت، به صورت پرونده به پرونده وارد عمل می‌شوند. اگر بانکی همکاری نکرد، بنده شخصاً به همراه مدیر آن بانک و نهاد نظارتی، موضوع را در محل حل و فصل خواهم کرد. همچنین برای راهنمایان تور و انجمن‌های صنفی، پیشنهاد دادیم که “انجمن” به عنوان یک شخصیت حقوقی وام جذب کرده و میان اعضا توزیع کند تا مشکل وثیقه راهنمایان حل شود.

در پاسخ به دغدغه راهنمایان و تشکل‌های نوپا، مدیرکل میراث فرهنگی فارس دستور داد: فضایی در مجموعه اداره کل تجهیز و در اختیار تشکل‌هایی قرار گیرد که به دلیل بحران، توان تأمین دفتر کار را ندارند تا به صورت اشتراکی از این فضا برای جلسات و مدیریت امور خود استفاده کنند.

