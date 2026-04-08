مدیر درمان تامین اجتماعی البرز:
کارکنان درمان ۴۰ روز بحرانی پاسدار سلامت بیماران بودند/لزوم حفظ وضعیت آمادهباش کامل در زمان آتشبس
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز از ایثارگری کارکنان درمانی در شرایط بحرانی قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه با وجود آتشبس فعلی، نباید از آمادگی کاست، خواستار حفظ وضعیت آمادهباش کامل در تمامی ردهها شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، داریوش طاهرخانی امروز در نشستی که با حضور معاونان، روسای ادارات و اعضای کمیته بحران مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد؛ ضمن تجلیل از تلاشهای بیوقفه کارکنان مراکز درمانی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل و تداوم خدمترسانی تأکید کرد.
طاهرخانی در این نشست اظهار داشت: در طول چهل روز جنگ تحمیلی و ایام نوروز، تمامی نیروهای درمانی، پشتیبانی و اعضای کمیته بحران استان با حضور مستمر و انجام وظایف خود به نحو احسن، از سلامت بیماران پاسداری کردند که این ایثار، شایسته تقدیر است.
وی همچنین با اشاره به موفقیت در ارائه خدمات غیرحضوری، همچون تشکیل پرونده، تأیید دارو و نشاندار کردن بیماران خاص و صعبالعلاج به صورت شبانهروزی از پیگیریهای همکاران در راستای تسهیل امور بیمهشدگان قدردانی کرد.
مدیر درمان استان با تأکید بر اینکه با وجود آتشبس فعلی، نباید از آمادگی کاست، خواستار حفظ وضعیت آمادهباش کامل در تمامی ردهها شد.
وی بر اولویتهایی همچون تأمین دارو و تجهیزات، تأمین سوخت، نصب پنلهای خورشیدی، آمادگی دیزلژنراتورها و پایداری سیستمهای کامپیوتری و بکآپگیری اطلاعات برای تضمین تداوم خدمات تأکید کرد.
در پایان این نشست از زحمات و خدمات پرویز پورریاحی که در طول مسئولیت ریاست پلی کلینیک تخصصی شهید مجیدیان راد به افتخار بازنشستگی نائل شد، قدردانی کرد و از وی به عنوان یک نیکوکار که تجهیزاتی را به مراکز درمانی استان اهدا کرده بود، تجلیل بعمل آمد.