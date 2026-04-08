خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبرداد؛

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف بیمه مراکز خرید گندم

کد خبر : 1771033
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با هشدار نسبت به احتمال وارد آمدن خسارت به مراکز خرید گندم، خواستار تسریع فوری در تعیین تکلیف بیمه این مراکز پیش از آغاز قراردادهای جدید شد.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: تعلل در تمدید یا انعقاد بیمه می‌تواند موجب تحمیل ضرر و زیان به مسئولان و دست‌اندرکاران مراکز خرید شود.

 این مقام مسئول با توجه به اهمیت مراکز خرید گندم و نقش تعاونی‌های تولید و روستایی در این فرآیند تصریح کرد: بیمه برای مراکزی که نقش کلیدی در عملیات خرید تضمینی گندم و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارند ضروری است.

یهجت حقیقی با اشاره به مصوبات سال گذشته و شرایط اقتصادی فعلی کشور تأکید کرد: اجرای سریع تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقفه در پوشش بیمه‌ای ضروری است، زیرا هرگونه خلأ بیمه‌ای در فصل خرید می‌تواند خسارت‌های مالی قابل توجهی به شبکه خرید وارد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: برای رفع این نگرانی، موضوع در سطح ملی نیز پیگیری خواهد شد و طی روزهای آینده در جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود تا روند عقد قراردادهای بیمه‌ای با سرعت بیشتری انجام شود و دغدغه فعالان این بخش برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار