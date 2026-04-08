بازرسی میدانی از بازار شیراز با هدف نظارت بر قیمتها
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای پایش مستمر بازار و حصول اطمینان از رعایت تعرفههای مصوب گشت بازرسی میدانی گستردهای در سطح کلانشهر شیراز در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، حسن کشاورز اظهار کرد: این عملیات نظارتی که با تمرکز ویژه بر بخشهای حساس از جمله فروشگاههای میوه و نانواییها انجام می شود، با پیگیری مستقیم مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازماندهی شده است.
وی تصریح کرد:هدف اصلی از این گشتهای ناگهانی، بررسی دقیق قیمت محصولات، اطمینان از سلامت و کیفیت کالاهای عرضه شده به مصرفکنندگان و همچنین نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای تعیینشده است.
کشاورز بیان کرد: در جریان این بازدیدها، تیمهای بازرسی با حضور در نقاط مختلف شهر، وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و نان را مورد ارزیابی قرار می دهند و روند قیمتگذاری را با لیستهای مصوب تطبیق می دهند.
مدیربازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: این اقدامات در قالب برنامههای مستمر و بهصورت منظم در سطح شهر ادامه خواهد داشت تا از هرگونه سوءاستفاده یا نوسانات غیرموجه در بازار جلوگیری شود و حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل حفظ شود.