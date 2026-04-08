به گزارش ایلنا، در چهلمین روز عروج آسمانی کودکان بی‌گناهی که در حمله ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، ویژه‌برنامه فرهنگی «نیمکت‌های آسمانی» برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این فرشتگان کوچک در کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار خواهد شد.

این محفل بزرگ ادبی، روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از ساعت ۱۱ صبح به‌صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور بیش از ۱۵۰۰ شاعر آیینی و اعضای محافل ادبی در کتابخانه‌های منتخب سراسر کشور، برپا خواهد شد.

کتابخانه‌ های عمومی فارس نیز همگام این طرح هستند؛ براین اساس کتابخانه‌ها «الفبا» شیراز؛ «محقق العلماء» استهبان؛ «استاد شهید» ممسنی؛ «شیخ محسنی اقلید»؛ «زنده یاد محمد حسن رجبی» نی‌ریز؛ «گنج شایگان»، «مهد دانش» و «آیت الله حقانی» لارستان؛ «باقر العلوم» کازرون؛ «پردیس» مرودشت؛ «سروش» فیروزآباد؛ «آیت الله انصاری» داراب؛ «یادگاران امام خمینی»، «خسرو شیرین» و «جمشید صداقت کیش» آباده؛ «دکتر بهشتی» و «خرد» شهرستان فسا و «شهدای گمنام» زرقان در استان فارس میزبان محفل شعرخوانی نیمکت‌های آسمانی خواهند بود‌.

