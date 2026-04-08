خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با سراسر کشور؛

اربعین فرشتگان کوچک میناب در ۱۸ کتابخانه‌ عمومی فارس برگزار می‌شود

اربعین فرشتگان کوچک میناب در ۱۸ کتابخانه‌ عمومی فارس برگزار می‌شود
کد خبر : 1771025
لینک کوتاه کپی شد.

محفل سراسری شعرخوانی «نیمکت‌های آسمانی»، در اربعین شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور شاعران ۱۸ محفل ادبی کتابخانه فارس همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، در چهلمین روز عروج آسمانی کودکان بی‌گناهی که در حمله ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، ویژه‌برنامه فرهنگی «نیمکت‌های آسمانی» برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این فرشتگان کوچک در کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار خواهد شد. 

این محفل بزرگ ادبی، روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از ساعت ۱۱ صبح به‌صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور بیش از ۱۵۰۰ شاعر آیینی و اعضای محافل ادبی در کتابخانه‌های منتخب سراسر کشور، برپا خواهد شد.  

کتابخانه‌ های عمومی فارس نیز همگام این طرح هستند؛ براین اساس کتابخانه‌ها «الفبا» شیراز؛ «محقق العلماء» استهبان؛ «استاد شهید» ممسنی؛ «شیخ محسنی اقلید»؛ «زنده یاد محمد حسن رجبی» نی‌ریز؛ «گنج شایگان»، «مهد دانش» و «آیت الله حقانی» لارستان؛ «باقر العلوم» کازرون؛ «پردیس» مرودشت؛ «سروش» فیروزآباد؛ «آیت الله انصاری» داراب؛ «یادگاران امام خمینی»، «خسرو شیرین» و «جمشید صداقت کیش» آباده؛ «دکتر بهشتی» و «خرد» شهرستان فسا و «شهدای گمنام» زرقان در استان فارس میزبان محفل شعرخوانی نیمکت‌های آسمانی خواهند بود‌.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار