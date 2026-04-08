آتش سوزی یک گلخانه در زنجان مهار شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان از وقوع انفجار هیتر در یک گلخانه در مجاورت پارک ملت خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی رضایی  اظهار کرد: این حادثه در پی انفجار یک دستگاه هیتر در گلخانه‌ای واقع در جوار پارک ملت رخ داد. نیروهای آتش‌نشانی برای بررسی و ایمن‌سازی محل به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه، تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: در اثر انفجار، بخشی از سازه گلخانه دچار آسیب شد و خساراتی نیز به تجهیزات وارد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان ادامه داد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است. شهروندان به‌ویژه فعالان حوزه گلخانه‌ای باید در استفاده از تجهیزات گرمایشی نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

 

