امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۳۴۲ حادثه دیده در طرح نوروزی امسال
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان از امدادرسانی این نهاد به ۳۴۲ حادثه دیده در طرح نوروزی امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، بمانعلی یوسفی، روز چهارشنبه اظهار داشت: در طرح نوروزی ۱۴۰۵ از اواخر اسفند پارسال تا ۱۵ فروردین امسال، ۲۷۲ نفر از هموطنان در این استان مصدوم شدند که ۷۵ نفر آنان به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۵۰ نفرشان هم خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
وی ادامه داد: در این مدت، هفت فوتی، ۲ مفقودی و هفت مورد رهاسازی نیز داشتیم، همچنین ۲۶ نفر در حوادث جوی و کوهستان امدادرسانی شدند.
معاون هلال احمر اصفهان اضافه کرد: در دوره زمانی مورد نظر، ۹۸ حادثه ترافیکی، سه مورد حادثه جوی، ۲ عملیات کوهستانی، ۱۰ مورد فوریت پزشکی و ۱۲ مراجعه حضوری نیز به ثبت رسید.
یوسفی با بیان اینکه یک هزار و ۷۵۰ نیروی عملیاتی هلال احمر در طرح نوروزی سال جاری فعالیت داشتند، گفت: ۴۵ پایگاه امداد و نجات، ۳۲ شعبه و دفتر نمایندگی، ۶۳ دستگاه آمبولانس، ۲۵ خودروی نجات و ۵۵ خودروی کمک دار به کار گرفته شدند.
به گفته وی ۳۹۱ نفر نیروی عملیاتی و ۱۵۵ تیم عملیاتی در نوروز امسال در فعالیتهای گوناگون امدادی و خدماتی سهیم بودند.