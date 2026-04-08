امدادرسانی هلال احمر اصفهان به ۳۴۲ حادثه دیده در طرح نوروزی امسال

به گزارش ایلنا از اصفهان، بمانعلی یوسفی، روز چهارشنبه اظهار داشت: در طرح نوروزی ۱۴۰۵ از اواخر اسفند پارسال تا ۱۵ فروردین امسال، ۲۷۲ نفر از هموطنان در این استان مصدوم شدند که ۷۵ نفر آنان به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۵۰ نفرشان هم خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی ادامه داد: در این مدت، هفت فوتی، ۲ مفقودی و هفت مورد رهاسازی نیز داشتیم، همچنین ۲۶ نفر در حوادث جوی و کوهستان امدادرسانی شدند.

معاون هلال احمر اصفهان اضافه کرد: در دوره زمانی مورد نظر، ۹۸ حادثه ترافیکی، سه مورد حادثه جوی، ۲ عملیات کوهستانی، ۱۰ مورد فوریت پزشکی و ۱۲ مراجعه حضوری نیز به ثبت رسید.

یوسفی با بیان اینکه یک هزار و ۷۵۰ نیروی عملیاتی هلال احمر در طرح نوروزی سال جاری فعالیت داشتند، گفت: ۴۵ پایگاه امداد و نجات، ۳۲ شعبه و دفتر نمایندگی، ۶۳ دستگاه آمبولانس، ۲۵ خودروی نجات و ۵۵ خودروی کمک دار به کار گرفته شدند.

به گفته وی ۳۹۱ نفر نیروی عملیاتی و ۱۵۵ تیم عملیاتی در نوروز امسال در فعالیت‌های گوناگون امدادی و خدماتی سهیم بودند.

انتهای پیام/