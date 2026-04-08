پیکرهای مطهر ۲ شهید تجاوز آمریکایی صهیونی در لرستان تشییع شد

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید یزدان میرصفری از ساعت ۹ صبح در شهر دورود آغاز شد و شرکت‌کنندگان این آیین، پیکر شهید را از میدان امام حسین به سمت مصلی این شهر بدرقه کردند.

سردار سرتیپ پاسدار حاج یزدان میرصفری فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه، در حمله جنایتکارانه محور صهیونی آمریکایی در تهران به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در شهر الشتر، آیین تشییع پیکر شهید خلبان محمد امینی‌پور از ساعت ۱۰ صبح از مصلی امام سجاد به سمت گلزار شهدا برگزار شد و مردم با حضور گسترده خود، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

