نامگذاری پنج فضای ورزشی استان کردستان به نام شهدای مدرسه میناب

نامگذاری پنج فضای ورزشی استان کردستان به نام شهدای مدرسه میناب
به مناسبت چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، پنج فضای ورزشی در استان کردستان به نام شهدای این حادثه و شهدای دانش‌آموز استان نامگذاری شد.

به گزارش ایلنا، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و دیگر شهدای دانش‌آموز، صبح چهارشنبه پنج فضای ورزشی جدیدالاحداث در استان کردستان به نام این شهدا نامگذاری شد.

این اقدام در قالب طرح «میدان همدلی» و همزمان با چهلمین روز شهادت این دانش‌آموزان انجام شد که در روزهای ابتدایی جنگ رمضان جان خود را از دست دادند.

 این فضاهای ورزشی در ناحیه دو سنندج، سریش‌آباد، بیجار، قروه و کامیاران به ترتیب به نام شهید آریا بهادری، شهیده زینب مکی‌زاده، شهید مهدی ذاکری، شهیده فریماه مفاخری و شهید ماهان زارعی نامگذاری شدند.

همچنین در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از تابلوهای این اماکن ورزشی رونمایی شد.

 

