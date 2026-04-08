به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از اراضی و منابع طبیعی استان افزود: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظفند با هماهنگی و نظارت مستمر، از بروز هرگونه تخلف در این حوزه جلوگیری کنند.

وی همچنین هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا تخلف از سوی مسئولان و دستگاه‌های متولی در زمینه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

یونسی تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان در این حوزه پذیرفته نیست و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

استاندار مازندران همچنین هشدار داد: در صورتی که کوتاهی، ترک فعل یا هرگونه تخلفی از سوی مسئولان و دستگاه‌های متولی در این زمینه مشاهده شود، علاوه بر متخلفان، با مدیران یا مسئولان مرتبط نیز برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

