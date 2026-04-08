صیانت از اشتغال، خط مقدم جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مجتبی دستمالچیان، پیش از ظهر امروز در نشست کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان یزد اظخار کرد: کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد، جنگ اقتصادی همچنان با تمام قوت خود باقی است و به دنبال درگیری‌های نظامی، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر، اولویت اول کشور باید تأمین نهاده‌ها و ارزاق عمومی مردم باشد چرا که پایداری سفره مردم در این شرایط از هر موضوع دیگری حیاتی‌تر است.

دستمالچیان با بیان این که بسیاری از صنعتگران ما توانمندی و ظرفیت لازم برای ورود به عرصه واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی را دارند، خاطرنشان کرد: این اقدام دو مزیت بزرگ دارد؛ اول این که صادرکنندگان می‌توانند از این طریق تعهدات خود را ایفا کنند و دوم این که با تأمین کالاهای اساسی، به ثبات بازار و امنیت غذایی کشور در این شرایط دشوار کمک می‌کنند.

وی افزود: البته هدف نهایی در این خصوص را مدیریت درست منابع و تغییر استراتژی‌های تجاری خواند به نحوی که هر واحد صنعتی بتواند کارگران خود را حفظ کند.

دستمالچیان در پایان نیز در این مورد تاکید کرد: نباید اجازه دهیم فشارهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و ایجاد مشکلات اجتماعی شود چرا که صیانت از اشتغال، خط مقدم ما در این جنگ اقتصادی است.