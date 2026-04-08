رئیس اتاق بازرگانی یزد:

صیانت از اشتغال، خط مقدم جنگ اقتصادی است

کد خبر : 1770946
رئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن تاکید بر تأمین نهاده‌ها و حفظ پایداری سفره مردم در شرایط کنونی کشور، گفت: نباید اجازه دهیم فشارهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و ایجاد مشکلات اجتماعی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مجتبی دستمالچیان، پیش از ظهر امروز در نشست کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان یزد اظخار کرد: کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد، جنگ اقتصادی همچنان با تمام قوت خود باقی است و به دنبال درگیری‌های نظامی، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر، اولویت اول کشور باید تأمین نهاده‌ها و ارزاق عمومی مردم باشد چرا که پایداری سفره مردم در این شرایط از هر موضوع دیگری حیاتی‌تر است.

دستمالچیان با بیان این که بسیاری از صنعتگران ما توانمندی و ظرفیت لازم برای ورود به عرصه واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی را دارند، خاطرنشان کرد: این اقدام دو مزیت بزرگ دارد؛ اول این که صادرکنندگان می‌توانند از این طریق تعهدات خود را ایفا کنند و دوم این که با تأمین کالاهای اساسی، به ثبات بازار و امنیت غذایی کشور در این شرایط دشوار کمک می‌کنند.

وی افزود: البته هدف نهایی در این خصوص را مدیریت درست منابع و تغییر استراتژی‌های تجاری خواند به نحوی که هر واحد صنعتی بتواند کارگران خود را حفظ کند.

دستمالچیان در پایان نیز در این مورد تاکید کرد: نباید اجازه دهیم فشارهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و ایجاد مشکلات اجتماعی شود چرا که صیانت از اشتغال، خط مقدم ما در این جنگ اقتصادی است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
