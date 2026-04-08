به گزارش ایلنا، این اقدام به منظور صیانت از تنوع زیستی و پیشگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند کشور انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت اعلام کرد در عملیات نخست، فردی که در محدوده تنگ بستانک اقدام به زنده گرفتن پرندگان کرده بود دستگیر شد و سه قطعه کبک وحشی از او به دست آمد.

به گفته سعید هرمزیان، کبک‌ها پس از هماهنگی با مرجع قضائی در محدوده سد درودزن رهاسازی شدند تا به چرخه طبیعی بازگردند.

وی ادامه داد: در عملیاتی دیگر، ۳ متخلف صید غیرمجاز ماهی همراه با ۵ لنست و ادوات صید متوقف شدند.

این ابزارها به دلیل ماهیت خسارت‌زا، تهدید جدی برای جمعیت آبزیان محسوب می‌شوند و برخورد با آنها از اولویت‌های حفاظتی استان است.

اقدامات اخیر با هدف جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، تقویت فرهنگ حفاظت از حیات‌وحش و حفظ منابع آبی انجام شده و این اداره تأکید دارد که مقابله با هرگونه صید و شکار غیرمجاز با جدیت ادامه پیدا می‌کند.

