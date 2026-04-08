انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود/مواکب محل تبلیغات نامردهای انتخاباتی نیست

قهرمان عیوضلو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،بیان کرد:۵۸۹داوطلب در حوزه انتخابیه ارومیه،سیلوانا،نوشین شهر و قوشچی جهت شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۱۵نفر تایید صلاحیت شده اند که ۴۴۶ نفر آنها مربوط به شهر ارومیه هستند.

وی افزود: در بخش روستایی نیز از مجموع سه هزار و ۳۵۹ داوطلب، سه هزار و ۱۳۲ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

فرماندار ارومیه با اشاره به شرایط حاکم در کشور گفت: شرایط موجود خللی در برگزاری انتخابات وارد نکرده و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

عیوضلو گفت: با توجه به تجمعات شبانه و استقرار موکب ها در محل تجمعات شبانه مردم نامزدهای انتخابات شوراها توجه داشته باشند که موکب ها مکان تبلیغ نیست و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

