بارش ۵۰سانتی متری برف در گردنه ژالانه کردستان/اختلال تردد در محور سروآباد-هورامان-پاوه
رئیس اداره راهداری سروآباد از بارش بیش از ۵۰ سانتیمتر برف در گردنه ژالانه خبر داد و گفت: نیروهای راهداری بهصورت مستمر در حال تلاش برای بازگشایی محور سروآباد–هورامان–پاوه هستند.
به گزارش ایلنا، محمد شبرندی اظهار کرد: در پی بارش بیش از ۵۰ سانتیمتر برف در گردنه ژالانه، تردد در محور سروآباد–هورامان–پاوه با اختلال مواجه شده است.
وی افزود: نیروهای راهداری با استفاده از امکانات و ماشینآلات برفروبی در حال تلاش برای بازگشایی این محور ارتباطی هستند و عملیات برفروبی همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تردد در گردنه ژالانه فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.