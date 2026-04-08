بارش ۵۰سانتی متری برف در گردنه ژالانه کردستان/اختلال تردد در محور سروآباد-هورامان-پاوه

رئیس اداره راهداری سروآباد از بارش بیش از ۵۰ سانتی‌متر برف در گردنه ژالانه خبر داد و گفت: نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در حال تلاش برای بازگشایی محور سروآباد–هورامان–پاوه هستند.

به گزارش ایلنا، محمد شبرندی اظهار کرد: در پی بارش بیش از ۵۰ سانتی‌متر برف در گردنه ژالانه، تردد در محور سروآباد–هورامان–پاوه با اختلال مواجه شده است.

وی افزود: نیروهای راهداری با استفاده از امکانات و ماشین‌آلات برف‌روبی در حال تلاش برای بازگشایی این محور ارتباطی هستند و عملیات برف‌روبی همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: تردد در گردنه ژالانه فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

 

