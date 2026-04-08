۲۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵۰ واحد پرواربندی قزوین تزریق شد

۲۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵۰ واحد پرواربندی قزوین تزریق شد
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پرداخت کامل ۲۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵۰ واحد پرواربندی دام در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت رونق این بخش حیاتی دانست.

به گزارش ایلنا از قزوین، فریبا هاشمی از پرداخت کامل ۲۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۵۰ واحد پرواربندی دام در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت رونق این بخش حیاتی دانست.

وی با اعلام این خبر گفت: اعتبارات تخصیص‌یافته به استان قزوین در مجموع ۲۱۶۰ میلیارد ریال بوده که ۱۰۰ درصد آن جذب و به واحدهای پرواربندی دام پرداخت شده است.

هاشمی افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری در صنعت دامپروری استان هزینه شده و انتظار می‌رود تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت این واحدها و همچنین افزایش تولیدات دامی در منطقه داشته باشد.

 

