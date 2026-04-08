خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید ۱۲۰۰ تن ماهیان گرمابی در قزوین

کد خبر : 1770901
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شیلات و آبزیان استان قزوین از دستیابی به رکورد تولید ۱۲۰۰ تن ماهی گرمابی در این استان خبر داد و اعلام کرد این میزان تولید ۳۰ درصد از برنامه ابلاغی سال جاری را نیز پشت سر گذاشته است.

به گزارش ایلنا در قزوین، مهری محمودی در این ارتباط گفت: در راستای توسعه آبزی‌پروری و با هدف افزایش تولید، تعداد ۵۲۹ هزار و ۱۰۰ قطعه بچه‌ماهی ، در سطحی معادل ۲۳ هزار و ۷۷۱ مترمربع و در ۵۲ باب استخر پرورش ماهی رهاسازی شد که منجر به تحقق این میزان تولید شد.

وی در ادامه افزود: این دستاورد مهم، نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی نسبت به برنامه‌های تعیین شده برای سال جاری است.

مدیر شیلات و آبزیان استان قزوین با تأکید بر استمرار حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای افزایش بهره‌وری در واحدهای پرورش ماهی، خاطرنشان کرد: حمایت از بهره‌برداران و ارتقای سطح کیفی و کمی تولید، از اولویت‌های اصلی این مدیریت در جهت تحقق کامل اهداف تولیدی سال جاری محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار