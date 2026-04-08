تولید ۱۲۰۰ تن ماهیان گرمابی در قزوین

به گزارش ایلنا در قزوین، مهری محمودی در این ارتباط گفت: در راستای توسعه آبزی‌پروری و با هدف افزایش تولید، تعداد ۵۲۹ هزار و ۱۰۰ قطعه بچه‌ماهی ، در سطحی معادل ۲۳ هزار و ۷۷۱ مترمربع و در ۵۲ باب استخر پرورش ماهی رهاسازی شد که منجر به تحقق این میزان تولید شد.

وی در ادامه افزود: این دستاورد مهم، نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی نسبت به برنامه‌های تعیین شده برای سال جاری است.

مدیر شیلات و آبزیان استان قزوین با تأکید بر استمرار حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای افزایش بهره‌وری در واحدهای پرورش ماهی، خاطرنشان کرد: حمایت از بهره‌برداران و ارتقای سطح کیفی و کمی تولید، از اولویت‌های اصلی این مدیریت در جهت تحقق کامل اهداف تولیدی سال جاری محسوب می‌شود.

