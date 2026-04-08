تشکیل 102 پرونده تخلف صنفی در قزوین

مدیر بازرسی و نظارت برکالاها اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی، 102 پرونده تخلف صنفی در جریان پایش نوروزی بازار استان قزوین تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری در تشریح این خبر گفت: بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این بازرسی‌ها مربوط به حوزه‌های آرد و نان، محصولات پروتئینی، میوه و تره‌بار، آجیل و خشکبار، و لبنیات بوده است. 

وی تاکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمده است.

به گفته اسفندیاری، به‌طور متوسط روزانه از ۲۵۰ واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه بازدید شده که منجر به شناسایی ۱۴۷ مورد تخلف از قبیل عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شده است. تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده‌اند.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: طرح تشدید بازرسی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.

اخبار مرتبط
