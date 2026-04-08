رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری کرمانشاه: 

افزایش خودسرانه کرایه تاکسی را گزارش دهید

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه لایحه افرایش کرایه تاکسی در کرمانشاه درحال بررسی و طی مراحل قانونی و اداری است، گفت: رانندگان حق افزایش خودسرانه کرایه تاکسی را ندارند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، غلامرضا شهبازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هر ساله از اردیبهشت نرخ جدید کرایه تاکسی در کرمانشاه ابلاغ می‌شود، اظهارکرد: در سال‌های گذشته سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری، لایحه‌ای را در این خصوص تنظیم و پس از اینکه لایحه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت، آن را به رانندگان تاکسی ابلاغ می‌کردیم. 

وی افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز از اسفند لایحه‌ای را در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی در کرمانشاه به منظور تصمیم گیری و اقدامات بعدی تهیه کردیم که پس از طی مراحل اداری و قانونی، افزایش نرخ ابلاغ خواهد شد. 

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با تاکید براینکه این لایحه هم اکنون در حال بررسی است، تصریح کرد: لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی در کرمانشاه در حال طی فرآیندهای اداری خود است و به زودی جهت اجرایی شدن به این سازمان ابلاغ خواهد شد. 

وی تاکید کرد: رانندگان حق افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی را ندارند و باید منتظر ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید بمانند.

شهبازی با بیان اینکه شهروندان در صورت مشاهده  هرگونه تخلف از سوی رانندگان می‌توانند آن‌ را گزارش کنند، گفت: در صورتی که راننده‌ای تخلف کرد و  درخواست کرایه بیشتری کرد، شهروندان می‌توانند کد درج شده روی شیشه عقب تاکسی را به شماره تلفن‌های ۳۸۲۴۶۵۶۵ و ۳۸۲۱۱۹۴۸ گزارش کنند و یا از طریق مراجعه مستقیم به باجه‌های بازرسی تاکسیرانی مستقر در میدان آزادی و یا  با مراجعه به سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر  واقع در چهارراه بسیج، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند. 

وی تاکید کرد: سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری با رانندگان متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. 

به گفته رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهری شهرداری، حدود ۷۵۰۰ تاکسی در شهر کرمانشاه فعالیت می‌کنند. 

 

