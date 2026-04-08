مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان:
شبکه ارتباطی گیلان در اوج سفرهای نوروزی و ایام جنگ رمضان پایدار ماند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با اشاره به همزمانی ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز، از تداوم فعالیت بدون وقفه زیرساختهای ارتباطی استان خبر داد و پایداری شبکه را نتیجه آمادگی فنی و مدیریت ترافیک در شرایط اوج حضور مسافران دانست.
به گزارش ایلنا از رشت، فرزاد توکلی با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام جنگ رمضان و افزایش حجم سفرهای نوروزی، از استمرار خدمترسانی شبکههای ارتباطی در سطح استان خبر داد و این وضعیت را حاصل هماهنگی میان اپراتورها و آمادهباش کامل تیمهای فنی عنوان کرد.
توکلی با تأکید بر عدم آسیب به زیرساختهای ارتباطی استان اعلام کرد: با وجود تهاجمات دشمن و افزایش بیسابقه ترافیک ارتباطی، شبکههای ارتباطی گیلان بدون قطعی به فعالیت ادامه دادند و ارتباطات مردم و مسافران بهصورت پایدار برقرار ماند.
وی با اشاره به حجم بالای ورود گردشگران افزود: از ابتدای درگیریها تا پایان ۱۳ فروردین، بیش از ۹ میلیون مسافر وارد گیلان شدند و این موضوع فشار قابلتوجهی بر شبکههای ارتباطی وارد کرد، با این حال پایداری خدمات در تمامی نقاط استان حفظ شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با اشاره به برخی اختلالات محدود گفت: در برخی مناطق به دلیل تراکم بالای کاربران و محدودیت پهنای باند، اختلالات مقطعی ایجاد شد، اما این موارد بهسرعت مدیریت شد و هیچگونه ناپایداری گسترده یا قطعی سراسری در شبکه رخ نداد.
ثبت رکورد ورود سیمکارتهای فعال به استان
توکلی با استناد به دادههای مخابراتی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبتشده در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، تعداد سیمکارتهای ورودی به استان به بیش از ۱۱ میلیون و ۸۲۸ هزار مورد رسید که این میزان، گیلان را پس از مازندران در جایگاه دوم کشور از نظر انباشت مسافر قرار داد.
وی ادامه داد: سهم استان از کل مسافران کشور در این بازه زمانی به ۳۲.۲۰ درصد رسید که نشاندهنده تمرکز بالای سفرها به این منطقه و اهمیت مضاعف پایداری زیرساختهای ارتباطی در این شرایط است.
تداوم خدمات بانکی همزمان با اوج سفرها و شرایط جنگی
در همین راستا، شبکه بانکی نیز همگام با حوزه ارتباطات، خدماترسانی مستمر به شهروندان به ویژه در جنگ رمضان و مسافران را در دستور کار قرار داد و شعب پست بانک استان گیلان با بسیج کامل امکانات، بدون وقفه به ارائه خدمات پرداختند.
بر این اساس، بازدیدهای میدانی و سرزده از شعب و باجههای بانکی بهمنظور ارزیابی کیفیت خدمات انجام شد در حوزه خدمات غیرحضوری و توزیع نقدینگی با فعال بودن ۲۱ شعبه و ۲۶۷ باجه بانکی روستایی، ۲۳۵ دستگاه خودپرداز، تعریف کاست ۵ میلیارد ریالی در خودپردازهای استان و هماهنگی با ناظر پولی استان در ۱۳ مرحله جهت توزیع ۸۶۵ میلیارد ریال وجه در بین شعب و باجهها انجام شد.
همچنین در راستای پشتیبانی از تولید و اقتصاد محلی، تسهیلات قابلتوجهی به واحدهای تولیدی و دهیاریها اختصاص یافت و شبکه گسترده شعب، باجههای بانکی روستایی و دستگاههای خودپرداز با حداکثر ظرفیت فعال باقی ماندند تا دسترسی مردم در شهرها و روستاها به خدمات مالی بدون اختلال تداوم داشته باشد.