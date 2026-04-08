مدیر امور عشایر قزوین خبر داد؛

بهسازی ۱۴ چشمه و ۱۰ کیلومتر لوله‌کشی در مناطق صعب‌العبور

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین در راستای تأمین پایدار آب شرب سالم برای جامعه عشایری، در سال گذشته موفق به بهسازی ۱۴ دهانه چشمه و اجرای ۱۰ کیلومتر عملیات لوله‌کشی در مناطق ییلاقی و صعب‌العبور شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت این اقدامات را گامی اساسی در جهت ارتقای سلامت و بهداشت عشایر و دام‌هایشان عنوان کرد.

به گفته وی با اجرای پروژه‌های بهسازی و بهداشتی‌سازی چشمه‌ها در مناطق دوردست و صعب‌العبور، تلاش می‌ شود تا استفاده بهینه و سالم از این منابع را تضمین کرده و از بروز بیماری‌های احتمالی جلوگیری نماید.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: در سال گذشته، علاوه بر بهسازی 14 دهانه چشمه، عملیات لوله‌کشی به طول 10 کیلومتر نیز به منظور انتقال آب از سرچشمه تا محل اتراق و نگهداری دام‌ها اجرا شد. این اقدام، دسترسی آسان‌تر و پایدارتر عشایر به منابع آبی را فراهم کرده است.

ابیت با تأکید بر اهمیت حمایت از جامعه عشایری به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و پدافند غیرعامل، از برنامه‌ریزی این اداره برای بهسازی 17 دهانه چشمه دیگر در مناطق مختلف استان در سال جاری خبر داد.

 

