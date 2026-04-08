آغاز پرداخت خسارت به واحد های آسیب دیده از جنگ در استان کردستان/۲۱ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت شد

آغاز پرداخت خسارت به واحد های آسیب دیده از جنگ در استان کردستان/۲۱ میلیارد ریال کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از آغاز روند پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال به خسارت‌دیدگان اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا، سعید رسولی در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به مصوبات هیئت وزیران و شورای مدیریت بحران افزود: پرداخت خسارت توسط بنیاد مسکن استان در سه بخش در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بخش کمک‌هزینه اجاره مسکن، تاکنون برای ۳۳ واحد مبلغ ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده و در بخش جبران خسارت شیشه و پنجره نیز ۲۳۳ واحد به مبلغ حدود ۲۸ میلیارد ریال مشمول دریافت کمک شده‌اند.

رسولی تصریح کرد: همچنین ۶۱ واحد مسکونی تخریبی به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال معرفی شده‌اند.

وی تأکید کرد: روند پرداخت‌ها با شتاب بیشتری در حال انجام است و تلاش می‌شود خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان به آسیب‌دیدگان ارائه شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از ارزیابی واحدهای خود توسط کارشناسان، با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیتی برای تشکیل پرونده به ستاد بازسازی بنیاد مسکن در شهرستان محل سکونت مراجعه کنند.

