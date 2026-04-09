جعفر قادری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و پیامدهای آن برای آمریکا و متحدانش اظهار داشت: ما جنگ را به جنگی تبدیل کردیم که بیش از آنکه به ما لطمه بزند به آنها لطمه می‌زند.

وی با اشاره به نقش تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که ما با اعمال مدیریتی که اکنون در تنگه هرمز انجام می‌دهیم تقریباً همه دنیا را علیه آمریکا تحریک کرده ایم.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: افزایش قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، آلومینیوم، گوگرد و برخی کالاهایی که از هرمز عبور می‌کنند، باعث شده مشکلات جدی برای آمریکا و هم‌پیمانانش ایجاد شود.

قادری معتقد است برخوردی که اکنون با تنگه هرمز داریم، در واقع اتصال این ظرفیت به یک امکان اقتصادی است که می‌تواند بخشی از منابع ما را تأمین کند و به‌عنوان ظرفیتی برای تقویت امنیت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده شیراز و زرقان همچنین به وضعیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با وجود هزینه‌های فراوان برای خرید تسلیحات، نه‌تنها به امنیت پایدار دست نیافته‌اند بلکه این شرایط برای آنها به نوعی ظرفیت ناامنی تبدیل شده است. آنچه می‌تواند برای آنها اهمیت داشته باشد تعامل و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شاید اکنون عصبانی باشند، اما با آرام‌تر شدن فضا هیچ راهی جز تعامل و حرکت به سمت معاهده و پیمان مشترک با ایران نخواهند داشت.

آمریکا باید از منطقه خارج شود

وی با تأکید بر لزوم خروج آمریکا از منطقه ادامه داد: آمریکا باید از منطقه خارج شود و این می‌تواند دستاورد بزرگی باشد. هر میزان از تحقق این موضوع نیز برای ایران اهمیت بالایی دارد.

قادری همچنین به موضوع هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: اکنون دیگر آمریکایی‌ها به خود اجازه نمی‌دهند موضوع صفر کردن غنی‌سازی را مطرح کنند. به هیچ‌کدام از قول و قرارهای آنها نمی‌توان دل بست، زیرا برای همه دنیا روشن شده که به تعهدات خود پایبند نیستند. امروز دنیا به ما حق می‌دهد که چرخه هسته‌ای داشته باشیم.

وی به انسجام میان ایران و محور مقاومت نیز اشاره کرد و افزود: اتحاد و انسجام میان ایران و محور مقاومت در شرایط مختلف نشان داده که در مواقع بحرانی این مجموعه در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و این موضوع آثار و پیامدهای مهمی دارد.

نماینده شیراز و زرقان گفت: تلاش‌های آمریکا برای همراه کردن ناتو و کشورهای اروپایی نیز آن‌طور که انتظار داشت پیش نرفته است. حتی برخی کشورها جرئت و جسارت بیشتری پیدا کرده‌اند تا در برابر آمریکا موضع‌گیری کنند.

شرایط جنگی امکانات دولت را محدودتر می کند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی اظهار داشت: طبیعی است که در شرایط جنگی امکانات دولت محدودتر می‌شود، اما مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا حد امکان به مردم کمک کنند. اگر در برخی موارد امکان حمایت کامل وجود ندارد، ناشی از محدودیت‌ها و مشکلات موجود در کشور است.

قادری ابراز امیدواری کرد که پس از پایان شرایط جنگی، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و گفت: به اعتقاد من شرایط پس از جنگ می‌تواند شرایط بسیار خوبی باشد. شرکای تجاری ما مانند چین، روسیه و هند ایران را جدی‌تر خواهند گرفت و این مسئله می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها و حل بخشی از مشکلات اقتصادی مردم کمک کند.

وی یادآور شد: با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی می‌توان فشار بر منابع دولتی را کاهش داد و آثار تورمی ناشی از جنگ را کمتر کرد.

اتحاد مردم مانع بروز مشکل در تأمین امنیت کشور شده است

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات اخیر و شرایط امنیتی کشور، اتحاد و انسجام مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات داخلی دانست.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده باعث اتحاد و انسجام بین مردم شده است. صبوری و همراهی مردم در این ایام باعث شده که در حقیقت مشکلاتی که در گذشته در زمینه تأمین امنیت داخلی داشتیم، در این دوره وجود نداشته باشد.

قادری افزود: در حال حاضر کاملاً اتحاد و انسجام مردمی را شاهد هستیم و همین مسئله به تقویت امنیت داخلی کشور کمک کرده است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس در ادامه به توانمندی‌های دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: درست است که برخی ظرفیت‌های تولید موشکی و پهپادی ما در فضاهای نظامی و نقاط مختلف مورد هدف قرار گرفته، اما خوشبختانه دانش موشکی و پهپادی در کشور به عنوان یک دانش بومی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: همزمان با مصرف موشک و پهپاد در کشور، تولید این تجهیزات نیز ادامه دارد و در حوزه تولید موشک و پهپاد فعال هستیم. بنابراین از نظر ذخایر موشکی و پهپادی هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نشده است.

قادری با اشاره به ابعاد منطقه‌ای درگیری‌ها نیز گفت: اگرچه ممکن است از طولانی شدن جنگ ما نیز آسیب‌هایی ببینیم، اما کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا، رژیم صهیونیستی و حتی بسیاری از کشورهای جهان بیش از ما از این شرایط متضرر می‌شوند.

وی افزود: همین موضوع باعث شده که ایران تنها طرف متضرر نباشد و هرچه جنگ طولانی‌تر شود، فشارها بر طرف‌های دیگر نیز بیشتر خواهد شد.

