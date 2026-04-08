معاون عمرانی استاندار لرستان:
آزادراههای خرمآباد-بروجرد و خرمآباد-پل زال مسدود شدند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از مسدود شدن آزادراههای خرمآباد -بروجرد و خرمآباد -پل زال براثر حملات آمریکایی صهیونسیتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی گفت: محور جایگزین خرمآباد-پل زال برای خودروهای سبک جاده قدیم خرمآباد-پلدختر است.
وی ادامهداد: محور جایگزین خرمآباد-پل زال برای خودروهای سنگین نیز مسیر خرمآباد-کوهدشت « سه راهی کوهنانی » میباشد.
به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان ، محور جایگزین آزادراه خرمآباد-بروجرد نیز جاده قدیم خرمآباد-بروجرد است.
مجیدی افزود: مردم با احتیاط از این مسیرها تردد کنند.
وی ادامهداد: به محض رفع مشکل این مسیرها، اطلاع رسانی صورت میگیرد.