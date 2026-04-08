شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بن‌بست سیاسی آمریکا در صحنه بین‌المللی اظهار داشت: اقدام اخیر روسیه و چین در وتوی قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل، نشان‌دهنده درایت این دو قدرت جهانی در تقابل با رویه‌های غیرقانونی و یکجانبه‌گرایانه دولت ترامپ است.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه سیاست‌های اخیر آمریکا صرفاً در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی و بی‌ثبات‌سازی منطقه دنبال می‌شود، تصریح کرد: ادبیات سخیف «بازگرداندن ایران به عصر حجر» از سوی مقامات آمریکایی، ناشی از عدم شناخت درست از پیشینه تمدنی و توانمندی‌های داخلی کشور بود.

جهانگیری افزود: ایران اسلامی طی دهه‌های گذشته بارها از دل تهدیدها، تحریم‌ها و بحران‌های تحمیلی عبور کرده و هر بار با تکیه بر توان داخلی، مستحکم‌تر از قبل مسیر توسعه را ادامه داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های کشور ثمره مجاهدت متخصصان داخلی است، خاطرنشان کرد: کسانی که خیال می‌کردند با زدن زیرساخت‌ها می‌توانند اراده یک ملت بزرگ را بشکنند، باید بدانند که این ملت از ویرانی‌های بزرگ‌تری عبور کرده و از دل هر ضربه، قوی‌تر بیرون آمده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وتوی قطعنامه ضدایرانی ثابت کرد که دوران دیکتاتوری سیاسی در شورای امنیت به پایان رسیده و ایران با اتکا به دیپلماسی مقتدرانه و حفظ وحدت داخلی، اجازه نخواهد داد تهدیدات پوچ خللی در روند حرکت رو به جلوی کشور ایجاد کند.

