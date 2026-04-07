به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش، 2 فروند موشک کروز دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در شمال استان تهران و منطقه عمومی استان همدان، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.

