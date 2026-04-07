خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد:

انهدام 2 فروند موشک کروز در آسمان استان‌های تهران و همدان توسط ارتش

انهدام 2 فروند موشک کروز در آسمان استان‌های تهران و همدان توسط ارتش
کد خبر : 1770700
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی ارتش با صدور اطلاعیه‌ای به رهگیری و انهدام 2 موشک کروز در آسمان 2 استان کشور اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: 2 فروند موشک کروز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی ارتش در آسمان استان‌های همدان و تهران منهدم شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش، 2 فروند موشک کروز دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در شمال استان تهران و منطقه عمومی استان همدان، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار