انهدام 2 فروند موشک کروز در آسمان استانهای تهران و همدان توسط ارتش
کد خبر : 1770700
روابطعمومی ارتش با صدور اطلاعیهای به رهگیری و انهدام 2 موشک کروز در آسمان 2 استان کشور اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: 2 فروند موشک کروز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی ارتش در آسمان استانهای همدان و تهران منهدم شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش، 2 فروند موشک کروز دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی، با رهگیری و شلیک موفق سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش در شمال استان تهران و منطقه عمومی استان همدان، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.