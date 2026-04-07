خسارت سیلاب شب گذشته گلستان به منابع آب آشامیدنی برخی از شهرها

به گزارش ایلنا از گلستان ، ابولفضل رحیمی افزود: در پی سیل شب گذشته، بخشی از تأسیسات آب شرب در شهرهای گرگان، علی آباد کتول، رامیان، آزادشهر، مینودشت و گنبدکاووس و روستاهای تحت پوشش این شهرها خسارت وارد شد که با تلاش تیم‌های فنی و امدادی این شرکت تلاش می‌شود مشکلات تأمین و توزیع آب شرب این مناطق برطرف شود.

او با اشاره به اعزام نیرو و تجهیزات برای امدادرسانی به این مناطق افزود: مدیریت بحران شرکت به همراه گروه‌های فنی و اتفاقات از ساعات اولیه به منظور بررسی و رفع مشکلات در محل‌های حادثه حاضر و تمامی تلاش خود را برای رسیدن به شرایط پایدار و مطلوب انجام می‌دهند.

رحیمی بیان کرد: گروه‌های کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های سیار آبفا در تمامی مناطق سیل‌زده مستقر هستند و لحظه به لحظه سلامت میکروبی و شیمیایی آب را پایش می‌کنند.

حیدری ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند که آب توزیع شده توسط تانکرهای سیار و شبکه، کاملاً تحت نظارت بهداشتی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در خصوص وضعیت مدیریت شبکه و زمان احتمالی رفع مشکل اعلام کرد: با توجه به روند فعلی عملیات و سرعت بازسازی خطوط، در صورتی که شرایط جوی طی امروز و فردا پایدار بماند، پیش‌بینی می‌شود طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده، بخش قابل‌توجهی از مناطق دارای قطعی یا ناپایداری، به وضعیت پایدار و عادی بازگردند.

وی در پایان افزود: تأمین آب شرب در اغلب مناطق با استفاده از رینگ پدافندی، ذخایر مخازن و تانکرهای سیار در حال انجام است و در بخش‌هایی که رفع شکستگی یا اصلاح خطوط به دلیل بالا بودن سطح آب رودخانه‌ها امکان‌پذیر نیست، عملیات به‌محض فروکش آب انجام خواهد شد.

سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ضمن اعلام آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان استان افزود: مردم استان بویژه مناطق شرقی هیچگونه نگرانی بابت مشکلات پیش آمده نداشته باشند چراکه مسئولان با جدیت و در اسرع وقت اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: میزان خسارات و آسیب‌ها جزئی بوده و دستورات لازم برای امدادرسانی و تخلیه آب منازل آسیب دیده از آبگرفتگی، توزیع آب آشامیدنی و اقلام غذایی و امدادی صادر شده است.

در حاشیه این بازدید جلسه‌ای جهت مقابله با بحران و راهکارهای کاهش خسارات در فرمانداری گنبدکاووس و دهیاری قورچای برگزار شد.

گفتنی است در اثر بارندگی شدید شب گذشته در استان تعدادی از روستاهای شهرستان‌های گنبدکاووس، رامیان و آزادشهر دچار آب گرفتگی شدند.

